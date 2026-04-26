СК возбудил уголовное дело после нападения на журналиста в Мытищах

«Следователем территориального следственного отдела по данному факту возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 144 УК РФ)», — говорится в сообщении.
В подмосковной прокуратуре уточнили, что инцидент произошёл 24 апреля в деревне Беляниново. Журналист сетевого издания выполнял редакционное задание и вместе с инициативной группой местных жителей собирал информацию о возможных экологических нарушениях и незаконном строительстве в водоохранной зоне у асфальтобетонного завода.
В ходе работы корреспондент обратился к мужчине, связанному с деятельностью предприятия. Тот вырвал у журналиста телефон и нанёс ему удар по лицу.
Глава СК Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела.
Ранее сообщалось, что убийцу главного редактора издания «Курганские вести» приговорили к 11 годам колонии строгого режима. Преступление произошло в 2001 году.
