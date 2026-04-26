Ричмонд
+12°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пригородные поезда на Севастополь встали после атаки БПЛА

Пригородные поезда на Севастополь временно останавливаются на станции Инкерман-1 по техническим причинам, сообщили в компании-перевозчике ЮППК. Для пассажиров организован подвоз автобусами.

Источник: Life.ru

Как пояснили в компании, пригородные электропоезда будут прибывать только до станции Инкерман-1, откуда будет организована доставка на автобусах до Железнодорожного вокзала Севастополя. Также изменены маршруты автобусных линий № 92 и № 103, которые будут довозить пассажиров до станции Инкерман-1. Кроме того, можно воспользоваться автобусом № 21.

Компания приносит извинения за доставленные неудобства и обещает как можно скорее восстановить корректное движение поездов. Все подробности будут сообщены дополнительно.

За минувшую ночь силы ПВО России перехватили и уничтожили 203 украинских БПЛА над территорией страны. А Севастополь пережил одну из самых тяжёлых ночей. Над городом сбили 71 беспилотник. Обломки беспилотников ВСУ попали в первую городскую больницу Севастополя. Повреждено отделение кардиологии. Части БПЛА упали и на железнодорожные пути, в результате чего была повреждена контактная линия.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше