Пригородные поезда на Севастополь встали после атаки БПЛА

Как пояснили в компании, пригородные электропоезда будут прибывать только до станции Инкерман-1, откуда будет организована доставка на автобусах до Железнодорожного вокзала Севастополя. Также изменены маршруты автобусных линий № 92 и № 103, которые будут довозить пассажиров до станции Инкерман-1. Кроме того, можно воспользоваться автобусом № 21.
Компания приносит извинения за доставленные неудобства и обещает как можно скорее восстановить корректное движение поездов. Все подробности будут сообщены дополнительно.
За минувшую ночь силы ПВО России перехватили и уничтожили 203 украинских БПЛА над территорией страны. А Севастополь пережил одну из самых тяжёлых ночей. Над городом сбили 71 беспилотник. Обломки беспилотников ВСУ попали в первую городскую больницу Севастополя. Повреждено отделение кардиологии. Части БПЛА упали и на железнодорожные пути, в результате чего была повреждена контактная линия.
