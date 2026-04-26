В Башкирии зафиксировали два случая малярии с начала 2025 года

В Башкирии с начала 2025 года выявлены два случая заражения малярией. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Специалисты отмечают, что заболевание передается через укусы инфицированных комаров и представляет серьезную угрозу для здоровья.
По данным ведомства, большинство случаев завозной малярии в России связано с поездками в страны Африки, Юго-Восточной Азии и Южной Америки. Так, в прошлом году жители республики привезли инфекцию из стран Западной Африки и Экваториальной Гвинеи.
Аналогичная ситуация наблюдалась и в 2024 году — тогда также было зарегистрировано два случая заболевания. Оба заражения произошли во время поездки в Центральноафриканскую Республику.
По оценкам специалистов, ежегодно в мире малярией заболевают от 100 до 300 миллионов человек, при этом около 90% случаев приходится на тропическую Африку. Смертность от заболевания достигает одного миллиона человек в год.
Роспотребнадзор рекомендует гражданам, планирующим поездки в неблагополучные по малярии регионы, заранее позаботиться о профилактике и соблюдать меры защиты от укусов насекомых.