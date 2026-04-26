Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Братске опровергли слухи о нападениях на детей

Экстренные службы и больницы не фиксировали таких обращений.

Источник: ГУ МВД по Иркутской области

В социальных сетях начали массово распространять сообщения о том, что в Братске неизвестный мужчина якобы нападает на детей. Полицейские проверили данную информацию.

— В полицию не поступало ни одного сообщения о подобных случаях. Экстренные службы и больницы не фиксировали таких обращений, — сообщили КП-Иркутск в МВД Приангарья.

На данный момент нет подтверждённых фактов угрозы или преступлений, о которых идёт речь в слухах. Оперативники призывают жителей относиться с осторожностью к информации из непроверенных источников и не распространять ложные сведения, которые вызывают панику.