В Братске опровергли слухи о нападениях на детей

В социальных сетях начали массово распространять сообщения о том, что в Братске неизвестный мужчина якобы нападает на детей. Полицейские проверили данную информацию.
— В полицию не поступало ни одного сообщения о подобных случаях. Экстренные службы и больницы не фиксировали таких обращений, — сообщили КП-Иркутск в МВД Приангарья.
На данный момент нет подтверждённых фактов угрозы или преступлений, о которых идёт речь в слухах. Оперативники призывают жителей относиться с осторожностью к информации из непроверенных источников и не распространять ложные сведения, которые вызывают панику.