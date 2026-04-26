Три дома повреждены при отражении ночной атаки БПЛА в Воронежской области

В ночь на 26 апреля в небе над регионом уничтожили 13 беспилотников.

Источник: АиФ Воронеж

Тринадцать беспилотников ВСУ уничтожили в небе над пригородом Воронежа и шестью районами области в ночь на воскресенье, 26 апреля. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

Предварительно, жертв и пострадавших среди населения нет. Однако в результате падения фрагментов БПЛА в одном из муниципалитетов был повреждён фасад дома и остекление ещё двух. Также повреждения получили автомобиль, гараж, ограждение и уличная линия электропередач.

Режим опасности атаки беспилотников в Воронежской области действовал 12 часов. Его ввели ещё накануне вечером, в 18:34. Отбой объявили в 6:26.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
