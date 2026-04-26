Чёрные риелторы выстроили конвейер ужаса — сделки заканчивались смертью

В Ярославле в 1997—1998 годах группа Александра Боровкова наладила повторяемую схему: находить людей с жильем, изолировать, лишать жизни и оформлять квартиры через поддельные документы. Каждый эпизод строился одинаково. За год с небольшим банда убила 15 человек и завладела 13 квартирами. Часть тел залили бетоном, часть спрятали в подвале, часть — в земле. Деньги получали через сделки, оформленные по подложным паспортам и доверенностям.