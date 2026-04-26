Чёрные риелторы выстроили конвейер ужаса — сделки заканчивались смертью

В Ярославле в 1997—1998 годах группа Александра Боровкова наладила повторяемую схему: находить людей с жильем, изолировать, лишать жизни и оформлять квартиры через поддельные документы. Каждый эпизод строился одинаково. За год с небольшим банда убила 15 человек и завладела 13 квартирами. Часть тел залили бетоном, часть спрятали в подвале, часть — в земле. Деньги получали через сделки, оформленные по подложным паспортам и доверенностям.
Пропажа без следов.
20 августа 1998 года знакомые 28-летнего священника Дмитрия Растегаева пришли в милицию. Он не выходил на связь. Для него это было нетипично.
Растегаев жил по расписанию. Священник, активист, участник ярославского Народного фронта. Он не исчезал без предупреждения.
Заявление приняли не сразу. Посоветовали подождать.
21 августа участковый и знакомые открыли квартиру запасными ключами. Обстановка не указывала на отъезд. Свет горел. В ванной лежало замоченное белье. Дверь в келью была открыта.
Все выглядело так, как будто человек ненадолго вышел.
На полу нашли обрывки доверенности на продажу квартиры. Документ был оформлен на Валерия Тихомирова. Самого Тихомирова не видели около года.
Сделка, которая оборвалась.
Растегаев готовился к переезду. Он получил новое назначение и собирался уехать на Украину. Для этого продавал двухкомнатную квартиру на проспекте Толбухина.
Жилье досталось от отца. Сумма — 25 тысяч долларов.
Сделку помогала организовать фирма «Партнер». Туда его привел Юрий Седов. За несколько дней до этого Седов исчез.
Растегаев знал об этом, но все равно собирался ехать в офис. Он сообщил, что в этот день получает деньги за квартиру. Его предупреждали не идти одному. Он обещал выйти на связь вечером.
Связь оборвалась.
Совпадения стали системой.
После публикации заметки и осмотра квартиры дело возбудили 17 сентября. К нему присоединили другие исчезновения. Общая точка — Тихомиров.
Следствие зафиксировало первый факт: билет на поезд в Москву был куплен по документам Растегаева. Сам он поездом не пользовался.
В это же время в БТИ появился Сергей Ратехин. Он оформлял сделку по квартире священника.
Его задержали. Он заявил, что действует за деньги и не знает владельца. Его отпустили.
Документы уже ходили по рукам. Сделки запускались без владельцев.
Паспорт как инструмент.
Выход на Шивкопляса стал переломом. Его квартира дала доступ к группе.
Внутри находились Ляшенко и человек с документами на имя Тихомирова. Их задержали.
Обыск показал систему: паспорта пропавших людей, поддельные вклейки, фотографии, подготовленные для сделок. Паспорт Растегаева уже был переделан — с фотографией Ляшенко.
Документы использовались для поездок, оформления доверенностей и сделок в БТИ.
Там же нашли оружие и средства давления.
Настоящее имя.
Задержанные молчали. После разговора с адвокатом человек, называвший себя Тихомировым, представился.
Александр Боровков.
Ранее судимый. В розыске.
Первая схема дала сбой.
До этого Боровков уже работал с квартирами. В первой группе он не убивал потерпевших. Это привело к заявлению и арестам.
Он сделал вывод.
Живой потерпевший — риск.
В июне 1997 года он создал новую группу. Основу составили Ляшенко и Шивкопляс.
От сделки к ликвидации.
С Владимиром Макаровым проверили схему фиктивной продажи. Он передал документы и согласился на сделку.
Паспорт переделали. Доверенность оформили. Покупателя нашли через объявления.
Сделка прошла.
Через неделю Макаров обратился в милицию. Квартиру вернуть не успели.
В январе 1998 года он умер.
После этого схема изменилась окончательно.
Первый эпизод по новой модели.
Владимир Беззубцев стал первым, кого убили в рамках новой схемы.
Ему предложили работу. Вывезли за город. Напоили. Попытались задушить.
Он сопротивлялся. Подключились другие.
После убийства тело упаковали, утопили. Далее — поддельные документы, снятие с учета, продажа квартиры.
Деньги разделили.
Схема стала повторяемой.
Одарино как точка скрытия.
Дом в Одарино превратился в место системного сокрытия тел.
Там выкопали траншею. Привезли бетон. Подготовили участок.
Николая Байдина привезли туда под предлогом работы. Напоили. Привязали. Затем задушили.
Тело уложили в траншею. Залили бетоном.
После него — Соколов и Тихомиров. Та же схема: работа, алкоголь, изоляция, удушение, бетон.
Тела размещались последовательно. Участок превращался в скрытое захоронение.
Квартиры оформлялись через доверенности. Часть продавалась, часть переоформлялась на участников.
Роли закрепились.
Боровков принимал решения. Ляшенко работал с документами — паспорта, вклейки, доверенности, сделки через БТИ. Шивкопляс выполнял убийства. Голотин участвовал в расправах и подготовке.
Ратехин искал людей — одиноких, без работы, с жильем. Он подводил их к объявлениям.
Каждый эпизод повторялся по одному сценарию.
Переход в Белавино.
После серии эпизодов банда приобрела бывший магазин в деревне Белавино.
Там сосредоточили все этапы.
Подвал стал местом, куда сбрасывали тела. Документы оформляли параллельно. Сделки готовили заранее.
Поток не прерывался.
Подвал стал конвейером.
После переезда в Белавино схема окончательно замкнулась в одном месте. Людей привозили под предлогом работы, размещали в помещении бывшего магазина, изолировали, после чего переходили к расправе. Подвал использовали как постоянное место сокрытия тел.
В январе 1998 года туда привезли пенсионеров Виталия Семенова и Надежду Федорову. Они откликнулись на предложение работы через фонд «Партнер» и приехали в деревню. Их лишили жизни, тела сбросили в подвал. Квартиру продать не удалось, однако банда оформила доверенности на получение пенсий. Несколько месяцев выплаты снимали через почту.
После этого подвал стал рабочим элементом схемы. Тела больше не вывозили сразу, их оставляли на месте, пока не решался вопрос с документами и жильем.
Контакт через доверие.
Весной 1998 года группа вышла на Владимира Блинова. Попытка заманить его через объявление о работе не дала результата. Тогда использовали другой подход.
Боровков представил Голотина как «младшего брата», увлекающегося музыкой. Общение началось с нейтральных тем. Через короткое время была организована встреча в квартире под предлогом обмена пластинками.
Внутри Блинова уже ждали.
На входе его ударили арматурой. После падения его задушили. Тело спрятали в шифоньер, затем вывезли в Белавино.
Квартиру на улице Нефтяников продали за 11 тысяч долларов. Деньги распределили между участниками.
Этот эпизод показал, что схема может работать не только через объявления, но и через личные связи.
Документы как основной механизм.
Каждый эпизод сопровождался оформлением документов. Паспорт жертвы либо переделывался, либо использовался с заменой фотографии. Доверенности оформлялись через нотариуса с участием подставных лиц.
Сделки проходили через БТИ. Для регистрации привлекались исполнители, которые не были напрямую связаны с жертвами. Именно так действовал Ратехин, оформляя сделки за вознаграждение.
После оформления квартиры продавались через объявления. Деньги распределялись внутри группы. Часть средств уходила на аренду офисов, оплату счетов фондов и дальнейшую подготовку схем.
Переход к оружию.
После нескольких эпизодов участники решили ускорить процесс. Появилась необходимость в оружии.
Боровков выделил деньги. Были приобретены три сигнальных револьвера «Скат». Их переделал Александр Голиков. За каждую переделку ему платили.
Первый револьвер появился в конце 1997-го — начале 1998 года, второй — в мае-июне, третий — в июне-июле.
После этого часть расправ начали проводить с применением оружия. Это сокращало время и снижало сопротивление со стороны жертв.
Расправа после сна.
Михаила Лукьянова привлекли через «Партнер». Его привезли в Белавино, напоили водкой с клофелином.
Когда он потерял контроль и уснул, его застрелили.
Тело сбросили в подвал и засыпали хлоркой. Это использовали для маскировки запаха.
Схема сохранялась: сначала изоляция, затем устранение, затем работа с документами.
Попытка выйти из схемы.
Галина Большакова согласилась участвовать в фиктивной продаже своей квартиры. Документы начали готовить, квартиру — к продаже. Она переехала в офис.
Затем она изменила решение и сообщила о намерении обратиться в милицию.
Информация дошла до участников.
Ее вывезли в Белавино. Во время совместного распития алкоголя Голотин подошел к ней сзади и выстрелил.
Тело сбросили в подвал.
Квартиру на улице Блюхера продали за восемь тысяч долларов. Деньги остались у участников.
Устранение помехи.
Юрий Седов оказался связан сразу с несколькими эпизодами. Он был знаком с Большаковой и Растегаевым.
Его сочли угрозой.
В августе 1998 года его привезли в Белавино. Шивкопляс застрелил его, спрятав револьвер в забинтованной руке.
После этого участники перешли к последнему этапу — сделке с Растегаевым.
Последний эпизод.
Священника вызвали в офис под предлогом передачи денег за квартиру. Он пришел.
Внутри его уже ждали.
Шивкопляс и Голотин напали на него. Его задушили. Тело завернули в палас и вывезли в Белавино.
Документы по квартире уже находились в обороте. Паспорт был переделан. Сделка готовилась без владельца.
Последние жертвы.
Александра Кукушкина и Николай Рыбкин приехали в Белавино, рассчитывая устроиться на работу.
Их лишили жизни.
Подвал к этому моменту был заполнен. Тела закопали в хозяйственной постройке.
Группа готовила еще сделки. Реализовать их не успели.
Перелом.
После задержаний первым начал давать показания Шивкопляс. Он указал места захоронения десяти человек.
Эти данные подтвердились.
Остальные участники начали давать показания, каждый стремился уменьшить свою роль.
Боровков отрицал вину и пытался повлиять на показания.
Следствие зафиксировало структуру группы, последовательность эпизодов и роли участников.
Судебный процесс.
Процесс начался в сентябре 2000 года.
Подсудимые вели себя спокойно, иногда позволяли себе шутки, меняли показания.
На оглашение приговора их доставили с мешками на головах. Это исключало контакты с потерпевшими и возможные попытки побега.
Приговор.
27 марта 2003 года Ярославский областной суд вынес решение.
Боровков, Шивкопляс и Голотин получили пожизненное лишение свободы.
Ляшенко получил 22 года, Малахов — 23 года. Сроки позже были частично снижены.
Голиков и Ратехин получили условные сроки. Их роль признали минимальной.
Ратехин занимался поиском жертв — людей с квартирами и без работы. Он подводил их к объявлениям и контактам.
Общий результат.
С июня 1997 года по сентябрь 1998 года группа убила 15 человек.
Они завладели 13 квартирами. Продать успели шесть. Остальные были арестованы.
Общая сумма составила чуть более 60 тысяч долларов.
Тела распределили по нескольким точкам: водоем, бетон в Одарино, подвал в Белавино, хозяйственная постройка.
Схема повторялась без отклонений: поиск, изоляция, устранение, документы, продажа.
После приговора.
По состоянию на 2026 год основные участники продолжают отбывать наказание.
Боровков находится в колонии «Белый лебедь» в Соликамске. Шивкопляс и Голотин — в колонии «Вологодский пятак».
В 2021 году Боровков требовал компенсацию за содержание в металлической клетке во время суда. В выплате отказали.
В 2024 году Голотин пытался оспорить отдельные правила содержания. Решение не изменилось.
Финал.
История началась с исчезновения человека перед сделкой. В его квартире нашли обрывки документа. Это привело к цепочке поддельных паспортов, доверенностей и сделок.
Каждый эпизод повторял предыдущий.
Система работала до момента задержаний.
Конвейер остановился только после того, как участники оказались под следствием.
Читайте также:
Забили семью до смерти во сне: полковник МВД Гошт был жестоко убит вместе с родными.
22-летняя дочь фермера насиловала и избивала до смерти работников — вскрылись детали.
Стало известно о «банде егерей»: десятки убийств в сибирской тайге скрывались годами.
Подсыпал снотворное и насиловал взаперти: 2 года ада у «доброго» дедушки из Якутска.
«Дети бегали к нему поиграть»: 6 мальчиков растлил преподаватель Дома творчества.