В Ростове за убийство в автомастерской задержали мужчину

В Пролетарском районе Ростова-на-Дону в одной из мастерских по ремонту автомобилей произошло убийство, сообщили в региональном следкоме. По версии следствия, двое мужчин распивали спиртное, на фоне чего между ними вспыхнула ссора. В какой-то момент 40-летний мужчина не сумел сдержать ярость, схватил кирпич и напал на оппонента.