Трамп назвал свою ошибку во время стрельбы — Мелания оказалась быстрее

Президент США Дональд Трамп признался, что ему следовало быстрее среагировать во время стрельбы в отеле, и отметил, что его супруга Мелания оказалась куда более расторопной. Об этом он заявил на пресс-конференции после инцидента.

Трамп рассказал, что был шокирован случившимся, а первая леди отреагировала быстрее.

«Я наблюдал за происходящим. Наверное, надо было уйти ещё быстрее», — заявил он на пресс-конференции после инцидента.

После выстрелов на сцену выбежали агенты Секретной службы с винтовками. Пока участники в президиуме получили указание пригнуться и лезть под стол, агенты помогли Трампу подняться, но он оступился и повис на руках охраны. Его быстро подняли и вывели из зала.

Вечером в субботу в отеле Washington Hilton, где проходил приём с участием президента США Дональда Трампа и его супруги, прогремели выстрелы. Подозреваемый — 31-летний калифорнийский учитель Коул Томас Аллан — был вооружён до зубов. Его доставят в суд уже в понедельник. Трамп назвал нападавшего «больным человеком» и «одиноким волком». Преступник уже сообщил, кто был его мишенью.

