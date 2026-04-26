Ричмонд
+12°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шесть человек пострадали из-за отказа двигателя самолета в аэропорту Нью-Дели

Один из двигателей самолета Airbus A330 авиакомпании SWISS загорелся перед вылетом в Цюрих из аэропорта Нью-Дели. Шесть человек получили травмы из-за того, что воздушное судно резко прервало разбег. Об этом сообщает NDTV.

Всех пассажиров эвакуировали на взлетно-посадочную полосу с помощью аварийных трапов. Пострадавших госпитализировали. Среди членов экипажа раненых нет. На борту находились 232 пассажира, в том числе четверо младенцев.

«Возникла проблема с одним из двигателей. Экипаж отказался от взлета и, оценив ситуацию, в качестве меры предосторожности принял решение об эвакуации», — указано в заявлении SWISS. Руководство авиакомпании сотрудничает с местными властями. Пассажирам предложили оформить билеты на другой рейс или остановиться в гостинице.