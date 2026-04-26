Месть за «двойку»: Школьник сделал эскортницу из учительницы и вынудил уволиться

Преподаватель истории рассказала, что недавно ей присвоили первую квалификационную категорию — официально подтвердили её профессионализм. А через несколько часов ей скинули ссылку на аккаунт, где от её имени предлагали секс за деньги. Учительница начала разбираться. Оказалось, это сделал 15-летний ученик.
Мальчик обиделся на двойку за контрольную и решил отомстить — создал Telegram-канал с её фотографиями из соцсетей, где выдавал её за проститутку. Педагог написала заявление в полицию, но привлечь подростка к ответственности не получится, потому что ему ещё нет 16 лет.
На комиссии по делам несовершеннолетних с ним провели беседу, и он во всём признался. Сама учительница рассказала, что поставила двойку за то, что ученик сдал пустой лист вместо работы. Неделю назад педагог уволилась из школы по собственному желанию.
