Месть за «двойку»: Школьник сделал эскортницу из учительницы и вынудил уволиться

Мальчик обиделся на двойку за контрольную и решил отомстить — создал Telegram-канал с её фотографиями из соцсетей, где выдавал её за проститутку. Педагог написала заявление в полицию, но привлечь подростка к ответственности не получится, потому что ему ещё нет 16 лет.