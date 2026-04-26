В Калининграде соседей «падающего дома» предупредили об отключении от света и воды

«В настоящий момент все специалисты и комиссия говорят, что существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, — сообщила Дятлова. — Неисполнение этого протокола — это мое личное персональное бездействие. Ровно поэтому мы и будем продолжать действовать, исполняя все протоколы, которые принимаются комиссией по ЧС. Мной сегодня подписан еще один протокол, в котором комиссия по чрезвычайной ситуации на основании федерального законодательства и позиции прокуратуры Калининградской области приняла решение о том, что дом № 68 должен быть последовательно отключен от системы холодного и горячего водоснабжения и электричества».