Школьник из-за двойки выставил учительницу в Сети путаной

В Архангельской области разгорелся конфликт между преподавателем истории и ее 15-летним учеником, который закончился увольнением педагога. Как сообщает Telegram-канал Shot, поводом для инцидента стала неудовлетворительная оценка за контрольную работу, после чего подросток выставил учительницу в Сети эскортницей.
По данным канала, после того как школьник сдал на проверку пустой лист и получил «двойку», он решил отомстить учителю. Подросток создал канал, где от имени педагога публиковал снимки из ее личных социальных сетей, сопровождая их порочащими описаниями и предложениями интимных услуг. Сама пострадавшая узнала о существовании канала спустя несколько часов после того, как ей официально присвоили первую квалификационную категорию.
Педагог обратилась с заявлением в полицию, однако привлечь школьника к серьезной ответственности не удалось из-за его возраста. В ходе разбирательства на комиссии по делам несовершеннолетних подросток признался в содеянном.
Несмотря на проведенную беседу с представителями органов опеки и правопорядка, ситуация не позволила учителю остаться в образовательном учреждении. Спустя неделю после случившегося женщина приняла решение уволиться по собственному желанию, завершив двухлетнюю карьеру в этой школе.
