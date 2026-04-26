Школьник из-за двойки выставил учительницу в Сети путаной

По данным канала, после того как школьник сдал на проверку пустой лист и получил «двойку», он решил отомстить учителю. Подросток создал канал, где от имени педагога публиковал снимки из ее личных социальных сетей, сопровождая их порочащими описаниями и предложениями интимных услуг. Сама пострадавшая узнала о существовании канала спустя несколько часов после того, как ей официально присвоили первую квалификационную категорию.