Мужчину в колготках, пугающего женщин, ищут на улице Окатовой во Владивостоке

Полиция Владивостока разбирается в ситуации, вызвавшей тревогу у местных жителей, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.
«В дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по Владивостоку поступило сообщение 22-летней жительницы города о том, что на улице Окатовой неизвестный мужчина пугает местных жителей», — говорится сообщении.
По сообщениям в соцсетях, очевидцы описывают его как человека в чёрной худи с закрытым лицом и женских капроновых колготках. Некоторые жительницы рассказывают, что он следовал за ними или их знакомыми, а в отдельных случаях даже стучался в квартиры и прислушивался к дверям через замочную скважину. По словам местных, подобные случаи уже происходили ранее.
Сейчас полиция проводит проверку: устанавливаются личность подозреваемого, обстоятельства инцидента и возможная связь с предыдущими происшествиями. По итогам будет принято законное решение.