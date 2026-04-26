Под Ростовом из-за детской шалости произошел пожар

В поселке Зимовники Ростовской области случился серьезный пожар, рассказали в региональном МЧС. По данным ведомства, вспыхнуло хозяйственное строение.
С пламенем боролись девять спасателей, также к тушению привлекались две спецмашины. По предварительным данным, пожар мог произойти из-за того, что ребенок играл со спичками. К счастью, в пожаре никто не погиб и не пострадал.
Ранее «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» сообщала, что в Волгодонске во время пожара погиб человек. По предварительным данным, к трагедии привела непотушенная сигарета.
