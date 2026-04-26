Глава МВД сказал о жестких мерах для этой категории водителей в Беларуси

Министр внутренних дел Иван Кубраков сказал о жестких мерах для этой категории водителей в Беларуси.
В Беларуси зарегистрировано более 450 000 единиц мототранспорта, и цифра постоянно растет. Глава МВД отметил, что в 2025 году в дорожно-транспортных происшествиях с участием указанного транспорта погибли 45 человек.
По его словам, каждый водитель мотоцикла должен понимать свою ответственность.
— Откровенным хулиганам на дороге не место! К ним необходимо применять самые жесткие меры реагирования, вплоть до лишения права управления и изъятия мототранспорта согласно законодательству, — заявил Иван Кубраков.