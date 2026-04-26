Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске спасатели сняли с плота трех подростков

Школьники катались на самодельном плоту в Красноярске.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске спасатели сняли с плота трех подростков. Это случилось накануне, 25 апреля, в вечернее время. О том, что школьники развлекаются на Абаканской протоке, катаясь на самодельном плавательном средстве сомнительной надежности, в Красноярский ПСО позвонили встревоженные очевидцы. И ребятам явно требуется эвакуация.

Выехав на месте, спасатели действительно сняли подростков с плота и передали сотрудникам полиции. А там уже будут разбираться с родителями.

— К сожалению, подобные случаи, когда дети отправляются в плавание на самодельных плотах, не являются редкостью и ежегодно приводят к трагическим последствиям. Главные угрозы в таких ситуациях — это непрочность и неустойчивость самодельных конструкций, риск переохлаждения в холодной воде, возможность получения травм, а также полное отсутствие контроля со стороны взрослых, — прокомментировали в КГКУ «Спасатель».