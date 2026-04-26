В Красноярске спасатели сняли с плота трех подростков. Это случилось накануне, 25 апреля, в вечернее время. О том, что школьники развлекаются на Абаканской протоке, катаясь на самодельном плавательном средстве сомнительной надежности, в Красноярский ПСО позвонили встревоженные очевидцы. И ребятам явно требуется эвакуация.
Выехав на месте, спасатели действительно сняли подростков с плота и передали сотрудникам полиции. А там уже будут разбираться с родителями.
— К сожалению, подобные случаи, когда дети отправляются в плавание на самодельных плотах, не являются редкостью и ежегодно приводят к трагическим последствиям. Главные угрозы в таких ситуациях — это непрочность и неустойчивость самодельных конструкций, риск переохлаждения в холодной воде, возможность получения травм, а также полное отсутствие контроля со стороны взрослых, — прокомментировали в КГКУ «Спасатель».