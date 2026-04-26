В Калининграде «Хонда» таранила дерево

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия на улице маршала Покрышкина в Калининграде.
В одиннадцатом часу вечера 25 апреля автомобиль «Зонда», ехавший со стороны Моспроспекта в сторону улицы Молодой гвардии, врезался в придорожное дерево справа по ходу движения. По предварительным данным, 28-летний водитель машины не справился с управлением.
Как сообщили в пресс-службе регионального Управления ГИБДД, автомобилист получил травмы и был госпитализирован.
