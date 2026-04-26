В Усть-Илимске 7-летнего ребенка ударило током на территории бывшей колонии

В Усть-Илимске 7-летнего ребенка ударило током на заброшке. Об этом сообщает паблик «Инцидент Усть-Илимск».
25 апреля в Усть-Илимске 7-летний ребенок получил удар током, когда играл на территории бывшей колонии К-100. сейчас это заброшенная территория в микрорайоне Сибирский на Высотной.
Отмечается, что ситуация критическая — ребенок находится между жизнью и смертью.
По информации Babr Mash, ребенок поднял провод, находившийся под высоким напряжением. В результате — поражение 85% поверхности тела.
Как irk.aif.ru сообщили в администрации Усть-Илимска, по факту произошедшего проводится проверка. Следственные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.