В Усть-Илимске 7-летнего ребенка ударило током на территории бывшей колонии

Он схватил провод, находившийся под высоким напряжением.

В Усть-Илимске 7-летнего ребенка ударило током на заброшке. Об этом сообщает паблик «Инцидент Усть-Илимск».

25 апреля в Усть-Илимске 7-летний ребенок получил удар током, когда играл на территории бывшей колонии К-100. сейчас это заброшенная территория в микрорайоне Сибирский на Высотной.

Отмечается, что ситуация критическая — ребенок находится между жизнью и смертью.

По информации Babr Mash, ребенок поднял провод, находившийся под высоким напряжением. В результате — поражение 85% поверхности тела.

Как irk.aif.ru сообщили в администрации Усть-Илимска, по факту произошедшего проводится проверка. Следственные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.