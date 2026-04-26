Двое сотрудников пострадали при работах с кислотой на МАЭК

На предприятии ТОО «МАЭК» произошел несчастный случай на производстве. При завершении перекачки соляной кислоты произошло разбрызгивание раствора, в результате чего пострадали двое работников. Информацию подтвердили в департаменте государственной инспекции труда Мангистауской области, передает Lada.kz.
Инцидент произошел 23 апреля около 10:30 в цехе № 1 ЗПДиПТВС. По предварительным данным, сотрудники проводили кислотную промывку конденсатора основного ГТПИ-3. Раствор подавался через шланг с использованием насоса.
После завершения работ и отключения оборудования при снятии шланга произошел выброс раствора. Брызги попали в область лица и глаз работников.
Пострадавших оперативно доставили в Мангистаускую областную больницу. Им оказывают медицинскую помощь.
«О данном несчастном случае работодателем в установленном порядке сообщено в Департамент государственной инспекции труда. В настоящее время ожидается получение медицинского заключения о степени тяжести полученных травм. В случае установления признаков тяжелого или группового несчастного случая расследование будет проводиться в форме специального расследования с участием государственного инспектора труда», — сообщил Бауржан Кемалов, и. о. руководителя департамента государственной инспекции труда Мангистауской области.