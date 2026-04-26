Двух маленьких девочек с травмами госпитализировали в больницу после ДТП

Вчера, 25 апреля, в Нижнем Новгороде в результате аварии пострадали два маленьких ребенка. Об этом сообщает УГИБДД по Нижегородской области.
Вечером, примерно в 21:20, на проспекте Ленина произошла серьезная авария. 25-летняя девушка, управляя автомобилем BMW, при развороте не уступила дорогу 32-летнему водителю HAVAL. В результате чего машины столкнулись.
В ДТП пострадали двое несовершеннолетних пассажиров машины HAVAL — 3- и 9-летние девочки. С полученными травмами их доставили в детскую областную больницу.
