Двух маленьких девочек с травмами госпитализировали в больницу после ДТП

Дети находились в салоне машины, с которой произошло столкновение.

Источник: Нижегородская правда

Вчера, 25 апреля, в Нижнем Новгороде в результате аварии пострадали два маленьких ребенка. Об этом сообщает УГИБДД по Нижегородской области.

Вечером, примерно в 21:20, на проспекте Ленина произошла серьезная авария. 25-летняя девушка, управляя автомобилем BMW, при развороте не уступила дорогу 32-летнему водителю HAVAL. В результате чего машины столкнулись.

В ДТП пострадали двое несовершеннолетних пассажиров машины HAVAL — 3- и 9-летние девочки. С полученными травмами их доставили в детскую областную больницу.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что четыре человека пострадали в аварии на улице Краснодонцев.