В Ростове на Суворовском произошла массовая драка

В Ростове-на-Дону в ночь на 26 апреля в ЖК «Суворовский» произошла потасовка, об этом рассказали очевидцы в социальных сетях. По данным свидетелей, в драке участвовали около десяти человек.
В донской полиции прокомментировали ситуацию. По данным силовиков, конфликт случился между четырьмя мужчинами. Зачинщиков доставили в полицию. Также им понадобилась помощь врачей.
— В настоящее время проводится проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств произошедшего, — сообщили в донском главке.
