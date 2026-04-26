Бастрыкин запросил доклад по делу о загрязнении Байкала

Речь идёт о ситуации, обсуждавшейся в эфире правовой программы на федеральном телеканале, где сообщалось о незаконно возведённых постройках в прибрежной зоне Байкала. Позднее здания были снесены, однако, по данным следствия, демонтаж был проведён с нарушениями, в результате чего в водоём попали строительные отходы и был причинён экологический ущерб.