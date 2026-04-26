Бастрыкин запросил доклад по делу о загрязнении Байкала

Речь идёт о ситуации, обсуждавшейся в эфире правовой программы на федеральном телеканале, где сообщалось о незаконно возведённых постройках в прибрежной зоне Байкала. Позднее здания были снесены, однако, по данным следствия, демонтаж был проведён с нарушениями, в результате чего в водоём попали строительные отходы и был причинён экологический ущерб.
По данному факту следственными органами СК России по Иркутской области расследуется уголовное дело по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления СК России по Иркутской области Владимиру Семёнову доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах дела.
Как сообщалось ранее, прокуратура также контролирует проверку по сообщения о нарушениях при сносе домов на берегу Байкала в бухте Заворотная Ольхонского района. Стройматериалы (в частности, речь может идти о стекловате), оставшиеся после демонтажа построек, попали в воду и могли нанести вред экосистеме озера.