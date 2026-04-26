Ричмонд
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининградской области зафиксировали возгорание на двух полигонах ТБО

Крупные возгорания складированных отходов за сутки произошли в четырех муниципалитетах области.

В Калининградской области за минувшие сутки зафиксированы возгорания сразу на двух полигонах ТБО: в поселке Ельняки Гвардейского округа и в Круглово Зеленоградского округа. Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России, сигнал о возгорании в Круглово поступил 25 апреля в 16:25.

«На полигоне ТБО горели строительно-бытовые отходы на площади 200 квадратных метров, — уточнили в пресс-службе. — Пострадавших нет».

О том, что возгорание зафиксировали на полигоне в Ельняках, стало известно 25 апреля в 17:18. Там также горели строительно-бытовые отходы на площади 200 квадратных метров.

Для ликвидации пожара на полигоне в Круглово привлекались 10 пожарных и 2 единицы техники, а также пожарная команда от войсковой части МО РФ составе 3 человек и 1 единицы техники. В Круглово в ликвидации ЧП приняли участие 7 человек и 2 единицы техники от МЧС, а также пожарная команда от войсковой части МО РФ составе 4 человек и 1 единицы техники.

Отметим также, что крупные возгорания отходов произошли 25 апреля в Калининграде и в Краснознаменске. В первом случае на улице Энергетиков загорелась площадка, на которой были складированы б/у покрышки (огонь охватил площадь 100 кв.м), а во втором случае горели торфяные отходы на улице Матросова на площади 30 кв.м. Оба возгорания были оперативно ликвидированы.

