В Минске интернет-магазин получил штраф 2,8 млн рублей. Подробности сообщает Управление оперативных мероприятий инспекции Министерства по налогам и сборам по Минску.
В экономическом суде столицы рассматривалось дело юридического лица. Организация занималась продажей бытовой техники и электронных устройств.
При проверке выяснилось, что за несколько лет чуть более 11 млн рублей не проходило через официальную кассу и было скрыто от налогообложения. Покупателям предоставлялись фиктивные чеки из другого кассового аппарата, который был снят с учета. Если же клиент не хотел рассчитываться наличными, то директор фирмы принимал оплату на личный счет.
«Решение суда таково: штраф в размере 25% от полученной выручки, что составляет чуть более 2 800 000 рублей», — отметили в управлении.
При этом по статье 13.13 Кодекса об административных правонарушениях для юридического лица предусмотрено взыскание до 50% выручки.
Директор фирмы признал нарушение, однако не согласился с размером суммы (более 11 млн рублей). По его словам, она должна быть гораздо меньше отраженной в его же черновой бухгалтерии. Однако мужчина не смог предоставить расчеты, которые подтверждали бы его слова.