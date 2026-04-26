Маленькая девочка провалилась в 24-метровый колодец в Шымкенте

Как рассказали в МЧС, инцидент произошел в Каратауском районе по улице Кудайбергенова на территории частного жилого дома. Оставшись без присмотра взрослых, в колодец упала девочка 2024 года рождения.
Незамедлительно на место происшествия были направлены спасатели МЧС. По прибытии установлено, что глубина колодца составляет около 24 метров. Спасатели с использованием альпинистского снаряжения спустились в колодец и аккуратно извлекли ребенка на поверхность.
Девочка была передана бригаде скорой медицинской помощи для дальнейшего обследования.
МЧС напоминает: не оставляйте детей без присмотра!