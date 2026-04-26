В Ростовской области произошёл пожар из-за игры со спичками

На ликвидацию возгорания были направлены девять сотрудников спасательных служб и две специализированные пожарные машины. Согласно предварительной версии, причиной инцидента могла стать неосторожность ребёнка, который играл со спичками. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.