В Ростовской области произошёл пожар из-за игры со спичками. В Ростовской области, в посёлке Зимовники, произошёл пожар в хозяйственной постройке. По информации регионального управления МЧС, огонь охватил строение площадью около 100 квадратных метров.
На ликвидацию возгорания были направлены девять сотрудников спасательных служб и две специализированные пожарные машины. Согласно предварительной версии, причиной инцидента могла стать неосторожность ребёнка, который играл со спичками. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.