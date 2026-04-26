Девять лесных пожаров ликвидировали спасатели Беларуси за сутки

Как рассказали в ведомстве, четыре возгорания леса были зафиксированы в Брестской области, также по два — в Гродненской и Минской, еще один — в Гомельской.
«Всего для ликвидации лесных пожаров привлекались 21 единица техники и 67 человек, из них 8 единиц техники и 25 работников МЧС», — говорится в сообщении.
По оперативным данным, продолжаются работы по ликвидации крупного пожара на территории Пинского лесхоза возле агрогородка Новый Двор. При этом уточняется, что возгорание локализовано. Его площадь составляет около 116 гектаров, окончательные данные будут уточнены после завершения работ, добавили в пресс-службе.
Также локализован лесной пожар в Пуховичском районе Минской области. По предварительной информации, огнем пройдено около трех гектаров Пуховичского лесхоза, включая небольшую площадь леса. В МЧС отметили, что к тушению привлекались совместные силы спасателей и работников лесхозов, а также спецтехника и личный состав ведомства.