В Ростовской области 22 тысячи человек стали участниками акции «Дон помнит»

В Ростовской области привели в порядок более полутора тысяч памятников.

Источник: Комсомольская правда

На Дону в преддверии 81-й годовщины Великой Победы провели патриотическую акцию «Дон помнит». Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Юрий Слюсарь.

К мероприятию присоединились 22 тысячи человек: школьники, волонтеры, студенты и сотрудники различных предприятий. Они провели субботники у воинских захоронений, мемориалов и стел.

— «Дон помнит» вновь доказала: память жива, пока о ней заботятся люди. В этом году за три недели к инициативе присоединились 22 тысячи человек, которые привели в порядок более 1 500 памятников, — прокомментировал губернатор.

