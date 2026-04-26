Неизвестный поджег две легковушки возле жилого дома в Казани

В Казани неизвестный поджег автомобили, припаркованные на улице Кайбицкой. Соответствующие видеозаписи опубликовали в одном из городских сообществ.

Источник: ИА Татар-информ

На кадрах видно, как некий молодой человек подносит зажигалку к задней части автомобиля. Машина загорелась, огнем зацепило и другое авто, стоящее рядом. В Сети сообщили, что незадолго до этого тот же злоумышленник поджег мусорку у въезда на парковку. Этот проступок также попал в объектив камеры наблюдения.

Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, пожар произошел около двух часов ночи возле дома № 5 по Кайбицкой. Горели задняя часть автомобиля Kia Ceed, а также бампер, задняя фара и номерная рама легковушки Hyundai x35. Площадь пожара составила пять квадратных метров, пострадавших нет. Предварительная причина происшествия — поджог.