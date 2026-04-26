СК возбудил дело из-за травмы 13-летнего мальчика в частной клинике Перми

Следователи возбудили уголовное дело из-за травмирования подростка в частной клинике Перми, сообщили в СУ СК РФ по Пермскому краю.
Мальчику сделали плановую операцию. Когда его везли после вмешательства, он упал с кушетки-каталки и ударился головой, разбив её. В публикациях СМИ говорится, что виноваты сотрудники клиники.
В Следственном отделе по Ленинскому району города Пермь возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 118 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).
Правоохранители проверяют действия персонала. Расследование продолжается.