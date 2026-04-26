Бастрыкин поручил проверить качество стоматологических услуг в Петербурге

В Следственном комитете России началась проверка по факту оказания некачественных стоматологических услуг в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Женщина обратилась в одну из стоматологий Северной столицы, чтобы исправить прикус, но в итоге, по её словам, получила проблемы со здоровьем. Эта история попала в эфир правовой программы на федеральном канале.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю петербургского главка доложить о ходе проверки, а также затребовал доклад по доводам, прозвучавшим в телесюжете.