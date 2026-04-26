Ричмонд
+10°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бастрыкин поручил проверить качество стоматологических услуг в Петербурге

Женщина обратилась, чтобы исправить прикус, но получила лишь проблемы со здоровьем.

В Следственном комитете России началась проверка по факту оказания некачественных стоматологических услуг в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Женщина обратилась в одну из стоматологий Северной столицы, чтобы исправить прикус, но в итоге, по её словам, получила проблемы со здоровьем. Эта история попала в эфир правовой программы на федеральном канале.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю петербургского главка доложить о ходе проверки, а также затребовал доклад по доводам, прозвучавшим в телесюжете.