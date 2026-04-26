После травмы подростка в частной клинике возбуждено уголовное дело

В Перми 13-летний парень упал с каталки после операции и получил травму головы.

Источник: Комсомольская правда

Следователи регионального СУ СКР возбудили уголовное дело по факту «Причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Пострадавший — несовершеннолетний парень, ЧП произошло в одной из частных клиник Перми.

По сообщению пресс-службы ведомства, 13-летний подросток проходил плановую операцию в частной клинике. При транспортировке после хирургического вмешательства, он упал с кушетки-каталки и получил травму головы. Не исключено, что причиной происшествия могла стать ошибка сотрудников медицинского учреждения.

— Следственный комитет России проводит расследование, в ходе которого будет дана правовая оценка действиям персонала клиники. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», — сообщают следователи.