35-летняя жительница Воронежа призналась в фасовке и сбыте наркотиков

35-летняя жительница Воронежа проведет следующие 7,5 лет в колонии за попытку в серийном сбыте запрещенных веществ через интернет. Женщина работала в составе организованной группы, выполняя роли фасовщика и курьера-закладчика на территории Семилукского района. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Воронежской области 24 апреля.
Следствие установило, что с января по август 2025 года горожанка получала координаты оптовых тайников через мессенджеры. Она забирала крупные партии товара, привозила их домой для фасовки, а затем распределяла по новым «закладкам». Работу она фиксировала на камеру своего телефона. Фотографии с точными географическими координатами отправлялись в теневой интернет-магазин для последующей продажи клиентам.
Заработать на незаконном бизнесе женщине не удалось — все ее тайники обнаружили и ликвидировали сотрудники полиции. Помимо срока, суд конфисковал у женщины автомобиль Chery S12, на котором она развозила товар, и тот самый телефон. Кроме того, в доход государства взыскали 212 500 рублей — сумму, эквивалентную ее незаконному доходу. В суде женщина полностью признала свою вину.