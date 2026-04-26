Разведывательный самолет США замечен в небе над Черным морем у Сочи

Flightradar24 зафиксировал американский борт-разведчик вблизи Краснодарского края.

Источник: Комсомольская правда

Над нейтральными водами Черного моря зафиксирована активность иностранной разведывательной авиации. 26 апреля в районе побережья Краснодарского края был замечен американский самолет Bombardier ARTEMIS II, фиксируют данные портала Flightradar24.

Воздушное судно вылетело с авиабазы в Румынии и проследовало по стандартному маршруту вдоль турецкого берега. Достигнув акватории вблизи Сочи, разведчик выполнил разворот и лег на обратный курс. Подобные полеты самолета со скрытым позывным в данном секторе фиксируются регулярно; в прошлый раз «Артемида» была замечена в этом районе 23 апреля.

Bombardier ARTEMIS II используется американской стороной как высокотехнологичная платформа для ведения радиоэлектронной разведки. Патрулирование нейтральных вод Черного моря зарубежными военными бортами носит системный характер.

