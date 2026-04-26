Телефонные мошенники похитили почти 40 млн рублей у двух москвичек

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Телефонные мошенники обманули пенсионерку и ее дочь на сумму 39,7 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
«80-летней пенсионерке позвонил якобы сотрудник “Госуслуг”, который сообщил, что была зафиксирована утечка ее данных и оформлена доверенность от ее имени, а чтобы пресечь дальнейшие противоправные действия ей необходимо выполнять указания сотрудников финансового органа, снять все сбережения и передать для проверки, предварительно сфотографировав их. Не остановило мошенников даже присутствие взрослой дочери женщины, лжефинансисты попросили пенсионерку передать трубку дочери и продолжили обманывать обеих. Общий ущерб превысил 39,7 млн рублей», — говорится в сообщении.
Как пояснили в надзорном ведомстве, пожилая женщина частями обналичивала деньги, делала их снимки, упаковывала и передавала курьерам через дочь, называя им якобы номер обращения в финансовый орган. После получения всех средств мошенники убедили дочь пенсионерки, что ее автомобиль выставлен на продажу. Находясь под влиянием аферистов, женщина его продала.
В прокуратуре Москвы напомнили: «Если вас по телефону просят перевести сбережения на безопасный счет — прекратите разговор, так действуют мошенники. Ни правоохранители, ни сотрудники банков никогда не просят граждан снимать денежные средства, передавать их курьерам, а также совершать сделки с имуществом. Если вам сообщают о попытке хищения денежных средств со счета, либо получения кредита, то самостоятельно позвоните в свой банк и уточните необходимую информацию».