Телефонные мошенники похитили почти 40 млн рублей у двух москвичек

В прокуратуре Москвы напомнили: «Если вас по телефону просят перевести сбережения на безопасный счет — прекратите разговор, так действуют мошенники. Ни правоохранители, ни сотрудники банков никогда не просят граждан снимать денежные средства, передавать их курьерам, а также совершать сделки с имуществом. Если вам сообщают о попытке хищения денежных средств со счета, либо получения кредита, то самостоятельно позвоните в свой банк и уточните необходимую информацию».