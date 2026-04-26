Гендиректор фирмы из Лениногорска задолжал рабочим 8,7 млн рублей

В отношении генерального директора одной из фирм в Лениногорске возбудили уголовное дело по статье «невыплата заработной платы», сообщает следственный комитет Татарстана.
По версии следствия, мужчина задолжал 79 своим сотрудникам более 8,7 миллиона рублей. Он не платил им за работу с декабря 2025 года по март 2026-го. При этом, как было установлено, деньги на это у гендиректора были, но он их тратил на совсем другие цели.
После возбуждения уголовного дела подозреваемый тут же заплатил своим сотрудникам, вот только не весь долг, а лишь 4 миллиона рублей. В связи с этим суд для исполнения будущего приговора наложил арест на имущество гендиректора, которое оценили в 5 миллионов рублей.