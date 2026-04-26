В Ростове-на-Дону арестовали подозреваемого в убийстве в автосервисе

Полицейские оперативно установили личность нападавшего и задержали его.

В Ростове-на-Дону арестовали подозреваемого в убийстве в автосервисе. В Пролетарском районе донской столицы в автомастерской произошло преступление.

Как сообщили в областном управлении СКР, инцидент случился во время совместного распития алкоголя двумя мужчинами. В ходе застолья между ними возник конфликт. В порыве гнева 40-летний подозреваемый взял кирпич и нанёс удары своему собеседнику. От травм 39-летний мужчина умер, не приходя в сознание.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте подозреваемого. Выяснилось, что мужчина уже имеет судимости, причём не одну», — отметили в региональном следственном комитете.