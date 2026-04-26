Житель Волгограда за месяц обокрал пять гаражей в Дубовке

Следователи Дубовского района завершили расследование уголовного дела в отношении 28-летнего жителя Волгограда, который в течение месяца совершил пять краж из гаражных боксов, похитив колёса, запчасти, сплит-системы и батареи отопления на общую сумму около 70 тысяч рублей.
В конце 2025 года в Дубовке активизировался гаражный вор. По версии следствия, 16 декабря, заполночь, 28-летний волгоградец взял у приятеля автомобиль и приехал в город. На территории гаражного кооператива он болторезом срезал навесные замки с двух боксов, вывез оттуда всё ценное и спрятал у себя дома. Через месяц, 11 января, мужчина повторил трюк, но теперь использовал углошлифовальную машину, чтобы вскрыть ещё три гаража. Добычей в этот раз стали автомобильные колёса, компьютерные комплектующие, сплит-системы и чугунные батареи.
Пять владельцев гаражей, обнаружив пропажу, написали заявления в полицию. Оперативники быстро вычислили подозреваемого по горячим следам. Мужчина сознался, а похищенное изъяли и вернули хозяевам.
Теперь уголовное дело о кражах с незаконным проникновением направлено в суд Дубовского района, обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы, — уточняют в региональном главке МВД.
