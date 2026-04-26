В Ростове в Суворовском произошла массовая драка. Информация об инциденте сначала появилась в соцсетях от местных жителей. Очевидцы утверждали, что в потасовке принимали участие примерно 10 человек.
Ситуацию прокомментирвали в донском главке МВД. Согласно официальной версии, в конфликте участвовали четверо мужчин. Инициаторов происшествия доставили в отделение полиции. Некоторым из них потребовалась медицинская помощь.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку для установления всех деталей и причин произошедшего инцидента.