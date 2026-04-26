В Казани Mercedes ML на скорости снес столб и остановку общественного транспорта

Рано утром 26 апреля — в 3.30, в Казани произошло дорожно-транспортное происшествие с участием люксового автомобиля Mercedes ML, сообщает ГИБДД столицы Татарстана.
Иномарка ехала по улице Аграрная в сторону улицы Лумумбы. Управлявший ею 25-летний житель Набережных Челнов в нарушении правил превысил скорость и выехал на встречную полосу движения. В один из моментов водитель, возможно, потерял управление. Машина на полном ходу врезалась в столб линии электропередач, после она вылетела на пустую остановку общественного транспорта, где перевернулась на крышу.
В этой аварии пострадал 21-летний пассажир автомобиля. Его в срочном порядке увезли в больницу. Вместе с ним в машине, помимо водителя, также находились еще двое пассажиров, в том числе одна девушка. Всех их обследовали медики «скорой» и отпустили домой. Сам Mercedes ML, в свою очередь, был помещен на спецстоянку.