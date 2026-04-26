МЧС спасло альпиниста, запутавшегося в веревках при покраске здания в Бобруйске

Министерство по чрезвычайным ситуациям спасло альпиниста, запутавшегося в веревках при покраске здания в Бобруйск.
В Бобруйске мужчина красил здание девятиэтажного дома и запутался в веревках. Осознав, что самостоятельно выбраться он не может, альпинист обратился к прохожим, которые позвонили в МЧС.
Спасатели, приехавшие на место, операцию по спасению развернули сразу по двум направлениям: с земли — при помощи автолестницы, а также с крыши — при помощи штурмовой лестницы.
Альпиниста доставили с помощью штурмовой лестницы в безопасную зону через кровлю. Он не нуждался в медицинской помощи.