Суд оставил на свободе студента, подозреваемого в похищении 53 млн рублей в Ленобласти

18-летний парень может быть причастен к взлому сейфа.

Источник: Комсомольская правда

Всеволожский городской суд Ленинградской области определил меру пресечения для 18-летнего подозреваемого в крупном мошенничестве. По версии, следствия парень может быть причастен к похищению сейфа с 58 миллионами рублей.

— 22 апреля подозреваемый звонил 16-летнему парню, представлялся сначала сотрудником поликлиники, позже — сотрудником спецслужбы, путем психологических приемов убедил несовершеннолетнего в необходимости передачи денег, — сообщили в суде.

Жертва вскрыла родительский сейф и выгребла оттуда деньги и золото на общую сумму в 53 млн рублей.

— Обвинение подозреваемому еще не предъявлено, — отметили в объединенной пресс-службе судов Ленобласти.

Следственный комитет требовал отравить молодого человека под стражу. Однако, суд не нашел достаточных оснований для заключения подозреваемого в СИЗО. Парень был отпущен под запрет определенных действий.

СК