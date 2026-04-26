В Ростове на Буденновском избили человека

В Ростове-на-Дону на проспекте Буденновском в ночь на 26 апреля произошла драка. Об этом в городских пабликах рассказали свидетели случившегося.
По словам очевидцев, вначале мужчины отдыхали в одном из ночных клубов. После между ними случился конфликт, в результате которого один избил второго.
В ГУ МВД по Ростовской области рассказали, что по факту случившегося в Ленинском районе проводится проверка.
Ранее «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» сообщала о драке в ЖК «Суворовский». В результате стычки четверых человек доставили в отдел полиции.
