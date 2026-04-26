Ричмонд
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградец с десятью судимостями встретил гостя ножом в живот и шею

Пострадавший оказался в реанимации с проникающими ранениями брюшной полости и шеи.

В Красноармейском районе Волгограда полицейские по горячим следам задержали 39-летнего мужчину, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В ходе застолья на почве ревности он нанёс своему сопернику несколько ножевых ударов, после чего скрылся.

Ранним утром 22 апреля в больницу № 22 Красноармейского района поступил 39-летний волгоградец. Врачи зафиксировали у него проникающие колото-резаные ранения живота и шеи и сразу сообщили в полицию — травма явно имела криминальное происхождение.

Выяснилось, что потерпевший вместе с приятельницей пришли в гости к её знакомому. Во время распития спиртного между мужчинами вспыхнула ссора из-за женщины. Хозяин квартиры, недолго думая, схватил кухонный нож и нанёс гостю несколько ударов, после чего поспешил скрыться. Сама же свидетельница вызвала скорую, и пострадавшего успели госпитализировать, — сообщили в региональном главке МВД.

Оперативники задержали подозреваемого практически сразу, тот сознался. В полиции выяснили, что за плечами этого мужчины уже десять судимостей за разные преступления. Теперь ему грозит новый срок — до десяти лет лишения свободы по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия). Уголовное дело направлено в суд.

Ранее сообщалось о жителе Волгограда, который за месяц обокрал пять гаражей.

видео: vk.ru/34mvd

