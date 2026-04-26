Сильный ветер может помешать планам нижегородцев

Жителей Нижегородской области предупредили о сильном ветре, который прогнозируют ночью и днем 27 апреля. Непогода может сохраниться и днем 28 апреля. Как отметили в МЧС России по Нижегородской области, ожидается усиление юго-восточного ветра порывами 15−20 м/с.
Людям посоветовали держаться подальше от линий электропередач, деревьев и слабоукрепленных построек. На случай отключения электроэнергии в доме лучше всего использовать в качестве источника света электрические фонари.
В Нижнем Новгороде в апреле были зафиксированы рекордные осадки, составившие 231% от месячной нормы.