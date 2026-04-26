В Воронежской области объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра

Ветер до 21 м/с обрушится на регион.

Источник: Комсомольская правда

Воронежские синоптики предупреждают жителей региона о резком ухудшении погоды в ближайшие сутки. По данным местного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник, 27 апреля, на территории города и области ожидается усиление ветра, порывы которого могут достигать штормовых значений. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС 26 апреля.

Согласно «Консультативному докладу», неблагоприятные погодные условия сохранятся в течение всей ночи и дня. Скорость ветра местами будет варьироваться от 16 до 21 м/с. В связи с этим повышается риск падения ветхих деревьев и слабо закрепленных конструкций.

Жителям рекомендуется проявлять осторожность, парковать автомобили в безопасных местах и по возможности ограничивать пребывание на улице в пиковые часы непогоды.

Напомним, «КП-Воронеж» теперь есть в МАХ! Подписывайтесь, чтобы не пропускать последние новости региона.