Свердловчанка украла 118 тысяч с банковской карты пенсионерки

В Первоуральске 29-летняя девушка украла у своей знакомой пенсионерки 118 тысяч. В конце марта свердловчанки вместе пили алкоголь. 73-летняя женщина дала своей гостье банковскую карту и назвала пин-код, чтобы та сходила в магазин и купила еще алкоголя. Спустя несколько дней пенсионерка заметила, что с ее карты списаны 68 тысяч. Об этом сообщили в пресс-службе ОМВД по Первоуральску.