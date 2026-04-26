Свердловчанка украла 118 тысяч с банковской карты пенсионерки

В Первоуральске 29-летняя девушка украла у своей знакомой пенсионерки 118 тысяч. В конце марта свердловчанки вместе пили алкоголь. 73-летняя женщина дала своей гостье банковскую карту и назвала пин-код, чтобы та сходила в магазин и купила еще алкоголя. Спустя несколько дней пенсионерка заметила, что с ее карты списаны 68 тысяч. Об этом сообщили в пресс-службе ОМВД по Первоуральску.
— Потерпевшая зашла в приложение банка и обнаружила списание денежных средств путем перевода на счет приятельницы. Гражданка обратилась в полицию, — отметили в ведомстве. — Подозреваемая, ранее судимая за кражи, пояснила, что распорядилась деньгами по своему усмотрению.
В полиции отметили, что девушка также обналичила 50 тысяч через банкомат. Общий ущерб составил 118 тысяч. Потерпевшей уже вернули деньги, а на ее знакомую теперь заведено уголовное дело по пункту «г» 3 части 158 статьи УК РФ (Кража). Девушке грозит до шести лет лишения свободы.