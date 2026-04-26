Ричмонд
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Свердловчанка украла 118 тысяч с банковской карты пенсионерки

На свердловчанку, которая сняла деньги с карты своей знакомой, завели уголовное дело.

Источник: Комсомольская правда

В Первоуральске 29-летняя девушка украла у своей знакомой пенсионерки 118 тысяч. В конце марта свердловчанки вместе пили алкоголь. 73-летняя женщина дала своей гостье банковскую карту и назвала пин-код, чтобы та сходила в магазин и купила еще алкоголя. Спустя несколько дней пенсионерка заметила, что с ее карты списаны 68 тысяч. Об этом сообщили в пресс-службе ОМВД по Первоуральску.

— Потерпевшая зашла в приложение банка и обнаружила списание денежных средств путем перевода на счет приятельницы. Гражданка обратилась в полицию, — отметили в ведомстве. — Подозреваемая, ранее судимая за кражи, пояснила, что распорядилась деньгами по своему усмотрению.

В полиции отметили, что девушка также обналичила 50 тысяч через банкомат. Общий ущерб составил 118 тысяч. Потерпевшей уже вернули деньги, а на ее знакомую теперь заведено уголовное дело по пункту «г» 3 части 158 статьи УК РФ (Кража). Девушке грозит до шести лет лишения свободы.