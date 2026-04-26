Замначальника полиции Курчатовского района отправили под домашний арест в Челябинске

Его обвинили в превышении должностных полномочий.

Источник: 1obl.ru

Курчатовский районный суд Челябинска избрал меру пресечения в виде домашнего ареста замначальника полиции Курчатовского района Степану Бочкареву. Его обвиняют в превышении должностных полномочий с применением насилия или угрозой его применения, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. По данным источника ИА «Первое областное», потерпевшей по делу проходит фигурантка одного из дел, которым занимались в районном отделе.

Уточняется, что обвиняемый и его защита просили избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий, однако суд отправил его под домашний арест до 24 июня 2026 года.

«Суд учел обстоятельства инкриминируемого Бочкареву преступного деяния, отнесенного к категории тяжких преступлений, данные о его личности и устойчивых социальных связях», — уточнили в пресс-службе судебной системы.

Степану Бочкареву запрещено покидать жилье без разрешения следователя, использовать любые средства связи, а также общаться со свидетелями и потерпевшей.