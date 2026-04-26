В Нижнем Новгороде отдали дань уважения ликвидаторам чернобыльской аварии

В Нижнем Новгороде 250 ветеранов-участников ликвидации последствий чернобыльской катастрофы и члены семей погибших героев приняли участие в памятных мероприятиях, посвященных 40-летию аварии на Чернобыльской АЭС.
26 апреля 1986 года вошло в историю черным днем страшной катастрофы на Чернобыльской атомной станции. Уберечь мир от дальнейшего радиоактивного заражения помогали 600 тысяч ликвидаторов и спасателей со всей страны. В их числе были и более пяти тысяч нижегородцев. До апреля 2026 дожили 2 300 человек.
Помянуть всех, кто отдал тогда свое здоровье и свою жизнь нижегородцы собрались в Спасском Староярмарочном соборе. Люди шли в храм с цветами и с портретами своих мужей и отцов, которые в ту тяжелую весну 1986 года были в самом эпицентре, устраняя последствия аварии. А потом возложили цветы к «Скорбящему ангелу» — памятнику жертвам радиационных аварий и катастроф.
У сормовички Екатерины Федоровны в руках портрет мужа, Маслова Александра Васильевича.
«После аварии он уже в начале мая уехал туда на ликвидацию последствий, — говорит Екатерина Федоровна. — Когда вернулся, почти ничего не рассказывал. Получил серьезное облучение, прожил потом недолго».У Людмилы Владимировны Полотовской Чернобыльская авария тоже забрала мужа. Петр Васильевич Полотовский служил неподалеку от места аварии в армии, был рядовым. Вернувшись, работал на заводе «Красное Сормово». Большая доза радиации серьёзно подорвала его здоровье и рано оборвала его жизнь.
Ушедших ликвидаторов почтили минутой молчания.
Живой свидетель и участник тех событий — Виктор Алексеевич Медведев, житель Вознесенского округа. Сейчас ему 61 год. Тогда, 40 лет назад, он проходил срочную службу в армии, был водителем.
«Наша воинская часть была неподалеку от места аварии, и после аварии я пробыл там год и месяц, — рассказал он. — Помню, в то утро нас подняли по тревоге в три ночи. Поступил приказ вывозить детей из города Овруч, который находился менее чем в ста километрах от Чернобыля. Я должен был подъезжать к назначенным местам и отвозить детей на вокзал к поезду. Помню, как проезжали мимо вертолетов, которые мыли после их возвращения их эпицентра аварии. Как въезжали в облако, пришедшее “оттуда”. Мы не знали, насколько опасно радиоактивное заражение, о средствах защиты особо не думали».Героев поблагодарил заместитель министра социальной политики Нижегородской области Вадим Цыганов.
«Трагедия, случившаяся 40 лет назад, показала всему миру героизм нашего народа по ликвидации аварии, — подчеркнул Вадим Цыганов. — Многих семей коснулась эта катастрофа, я сам из семьи ликвидаторов чернобыльской аварии. Спасибо за вашу стойкость и ваше мужество, благодаря вам мы сегодня здесь и мы живы».
За активную работу по защите интересов ветеранов-чернобыльцев представители Нижегородского областного отделения общественной организации «Союз Чернобыль» были награждены благодарственными письмами.
«Пока есть память о подвиге наших товарищей, они будут живы в наших сердцах», — отметил председатель Нижегородской областной организации «Союз Чернобыль» Николай Белов.
Также для ветеранов-чернобыльцев в концертном зале «Пакгаузы» состоялся концерт Нижегородского Губернского Оркестра под руководством Евгения Петрова.
