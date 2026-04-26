В Нижнем Новгороде отдали дань уважения ликвидаторам чернобыльской аварии

«Наша воинская часть была неподалеку от места аварии, и после аварии я пробыл там год и месяц, — рассказал он. — Помню, в то утро нас подняли по тревоге в три ночи. Поступил приказ вывозить детей из города Овруч, который находился менее чем в ста километрах от Чернобыля. Я должен был подъезжать к назначенным местам и отвозить детей на вокзал к поезду. Помню, как проезжали мимо вертолетов, которые мыли после их возвращения их эпицентра аварии. Как въезжали в облако, пришедшее “оттуда”. Мы не знали, насколько опасно радиоактивное заражение, о средствах защиты особо не думали».Героев поблагодарил заместитель министра социальной политики Нижегородской области Вадим Цыганов.