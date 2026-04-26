Жительницу Канска осудили за фиктивную регистрацию иностранки

За незаконную регистрацию женщина получила 8 месяцев условного наказания.

Источник: Комсомольская правда

Жительницу Канска осудили за фиктивную регистрацию иностранки. Как рассказали в объединенной пресс-службе судов Красноярского края, выявили данный факт сотрудники полиции, когда проводили проверочный рейд.

Женщина рассказала, что к ней обратился знакомый и попросил сделать одолжение гражданке Азербайджана. Не бескорыстно — заплатил две тысячи рублей. У нее есть в собственности дом, который она использует летом в качестве дачи. Для проживания он не пригоден, но для «прописки» его ветхость не препятствие. Вот туда она и оформила уроженку Кавказа.

На суде вина жительницы Канска была доказана. Она получила наказание в виде лишения свободы на срок восемь месяцев. С учетом совокупности всех смягчающих обстоятельств суд постановил наказание считать условным с испытательным сроком полгода. Приговор в законную силу пока не вступил.